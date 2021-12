Первых лауреатов премии Russian Creative Awards наградили в Москве

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Первых лауреатов национальной премии в области креативных индустрий Russian Creative Awards объявили в субботу. Торжественная церемония прошла в московском зале "Зарядье".

"Было более 3 тыс. заявок, и выбирать, конечно, было сложно. Сегодня в зале присутствуют топ-5 в каждой номинации, и они все уже победители. Мы очень гордимся этим", - сказала директор Российской креативной недели Марина Абрамова.

Уникальность новой премии в том, что она объединила разные креативные индустрии: музыку и саунд-дизайн, компьютерную графику, кино, издательское дело и журналистику, архитектуру и урбанистику, дизайн, телевидение, IT, разработку игр, моду, искусство, новые медиа. "Представители IT-сектора могли голосовать за архитекторов и урбанистов, а они - за музыкантов. Это синергия всего креативного сообщества", - пояснила Абрамова.

Лучших из лучших отбирали несколько сотен экспертов, а затем большое жюри.

"Мы знаем, что, несмотря на пандемию, Россия в этом году осуществила много прорывов в креативной индустрии. И сегодня в ходе церемонии мы все услышим эти имена, увидим людей, представляющих новые культурные институции, новые пространства. Я уверен, что эти премии, которые мы вручим сегодня впервые, станут планкой, которую мы с каждым годом будем повышать", - сказал журналистам начальник управления по общественным проектам администрации президента России Сергей Новиков.

Лауреаты

Номинантов премии представили на больших экранах, напоминающих по форме семечку - награду Russian Creative Awards, под звуки балета Игоря Стравинского "Жар-птица" в исполнении оркестра MusicAeterna и маэстро Теодора Курентзиса. На сцене в это время происходил перфоманс, поставленный хореографом Ильей Оши.

"Этот балет был написан сто лет назад и заказан Игорю Стравинскому одним из лидеров русской креативности прошлого века Сергеем Дягилевым. Чувствуете связь времен?" - отметил режиссер церемонии Максим Диденко.

Абрамова напомнила, что дизайн приза разработала команда Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица. "Из семечки произрастает все: идея, проект. Семечка - это метавселенная", - пояснила она.

Заветную "семечку" в номинации "Продюсер года в сфере креативных индустрий" получил сооснователь и креативный директор Sila Sveta Александр Ус. "Управленцем года" признали генерального директора "Яндекса" в России Елену Бунину. "Меценатом года" стала корпорация "Ростех".

В категории "Прорыв года" наградили команду проекта "Вызов. Первые в космосе", которая провела первые съемки художественного фильма в космосе. "Коллаборацией года в сфере креативных индустрий" жюри назвало Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters. Среди образовательных проектов победу одержало Российское общество "Знание". Как "Новый культурный код" отметили фестиваль креативных лидеров изменений "Таврида.АРТ", как "Лучший креативный проект индустриального сектора" - Open Innovations Startup Tour (НЛМК/Сколково).

О "Креативном регионе года"

"Креативным регионом года" стала Москва. Звание "Креативное пространство года" получил проект "ГЭС-2" в Москве.

"То, что Москва получила первую в истории премию Russian Creative Awards как креативный регион года, - важное для нас событие. Появление такой награды значимо для всего профессионального сообщества. Она, безусловно, будет стимулировать отрасль к дальнейшему росту. Креативный сектор столицы развивается динамично. Город старается предусмотреть для него необходимую поддержку в виде грантов, субсидий, образовательных и акселерационных программ, создания инфраструктуры", - сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводит портал.

За награду также боролись вошедшие в шорт-лист Нижегородская и Ульяновская области, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Республика Саха.

По словам Сергуниной, в столичном креативном секторе экономики работает 1,1 млн человек. Развитие этой индустрии - закономерное следствие общего вектора развития города, формирования благоприятной среды для реализации творческого потенциала жителей.

Этим летом на территории "Винзавода" открыли первый Центр услуг для креативного бизнеса. Он работает как служба одного окна для действующих предпринимателей и тех, кто только планирует открыть свое дело в этой сфере. При столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития создали экспертный совет в области креативных индустрий, который определяет стратегию развития отрасли. В него вошли 55 профессионалов в сфере кино и анимации, архитектуры и дизайна, издательского дела, музыки, рекламы и других направлений.

"Сегодня креативным компаниям Москвы доступны различные меры поддержки, разработанные на основе запросов их представителей. Предприниматели могут получить субсидии на экспорт товаров и услуг, участие в выставках, размещение продукции на маркетплейсах, рекламу в интернете, обучение персонала", - отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Поддержка креативных индустрий

По данным портала, организации в сфере культуры и досуга могут получить кредиты на льготных условиях, компенсировать часть затрат на покупку или лизинг оборудования, выплату процентов по кредитам, оплату коммунальных услуг.

Специальные гранты предусмотрели для анимационных студий столицы. Один из них предоставляется производителям коммерческой анимации. В 2021 году определили 14 получателей выплат. Им одобрили поддержку на общую сумму около 84 млн рублей. До 24 декабря продолжается прием заявок на гранты для создателей авторской некоммерческой анимации, получивших награды на профильных конкурсах и фестивалях.

При поддержке правительства Москвы представители творческих отраслей столицы продвигают свою продукцию в России и за рубежом. Они презентуют ее на крупнейших отраслевых мероприятиях под брендами Created in Moscow и Made in Moscow. В 2021 году столичные компании приняли участие в Международном фестивале анимационных фильмов в Анси, были организованы международный онлайн-рынок аудиовизуального контента Key Buyers Event и шатер Created in Moscow в рамках Российской креативной недели.

Разработчиков современных решений в креативной сфере приглашают на акселерационные программы для масштабирования их проектов. Кроме того, они могут стать участниками Московского инновационного кластера, а значит, получить доступ к его обширной инфраструктуре, кооперационным программам и различным инструментам развития.

Еще одно направление - образование и подготовка кадров, в том числе на ранних этапах, начиная со школы. Творчески одаренным детям сегодня доступна самая большая в мире сеть дополнительного творческого образования. С 2015 года регулярно выделяются гранты мэра Москвы самым талантливым учащимся. Также в городе работают 20 детских технопарков, в 12 из них обучение проходит по семи креативным направлениям. Среди них - анимация, цифровая мода, дизайн, архитектура. В декабре в Москве открылся первый детский технопарк креативных индустрий "Косыгин парк" на базе Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина, напоминают на портале.

О премии

Организаторами Russian Creative Awards выступили дирекция "Российской креативной недели", АНО "Креативная экономика" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Задача премии - выявить и поддержать проекты с инновационным подходом, оказавшие существенное влияние на развитие креативных отраслей в России, а также профессионалов, чьи инициативы привлекли внимание сообщества и общественности.

Агентство ТАСС выступает информационным партнером премии.