СМИ: несколько полицейских пострадали на акции протеста против антиковидных мер в Лондоне

ЛОНДОН, 18 декабря. /ТАСС/. Несколько сотрудников лондонской полиции получили травмы в результате стычек с демонстрантами во время протестных акций против коронавирусных ограничений. Об этом в субботу сообщил телеканал Sky News со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что на демонстрации в Лондоне вышло несколько тысяч человек, которые обратились к властям Великобритании с призывом не ужесточать антиковидные меры, несмотря на распространение омикрон-штамма коронавируса. В ходе манифестаций между стражами порядка и протестующими произошли стычки, однако информация о задержаниях на данный момент не поступала. Как подчеркнул телеканал, во время протестов был причинен материальный ущерб одному из магазинов на улице Regent Street в центре британской столицы: участники акций вступили в перепалку с находившимися внутри помещения людьми, после чего закидали магазин яйцами.

Ранее на фоне распространения штамма "омикрон" власти Великобритании ужесточили коронавирусные ограничения. Работодателям рекомендовано вернуть сотрудников на удаленный режим работы, ношение масок вновь стало обязательным в большинстве закрытых помещений. Впервые было введено обязательное требование демонстрировать электронное свидетельство о полной вакцинации при посещении некоторых массовых мероприятий и ночных клубов. Как проинформировала в субботу газета The Times, правительство Великобритании в настоящий момент рассматривает возможность введения дополнительных ограничений, которые бы снизили количество контактов между людьми, после Рождества, отмечаемого протестантами и католиками 25 декабря.

В королевстве всего обнаружено 24,9 тыс. случаев заражения омикрон-штаммом, причем 10 тыс. из них - за последние сутки. Известно также об одном летальном исходе после заражения этим вариантом коронавируса. Агентство по безопасности в области здравоохранения Великобритании сообщило, что около 83% всех новых случаев заражения коронавирусом в Лондоне приходятся на омикрон-штамм. Согласно правительственным данным, за последнюю неделю показатели госпитализации в британской столице выросли на 28% по сравнению с предыдущим семидневным периодом. В этой связи мэр Лондона Садик Хан объявил в субботу чрезвычайное положение из-за риска переполненности больниц в ближайшее время.