Источник: посол ОАЭ в Каире оказался замешан в криминальном деле о контрабанде древностей

ТАСС, 19 декабря. /ТАСС/. Посол Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Каире Хамад Саид аш-Шамси оказался замешан в криминальном деле о контрабанде египетских древностей. Как сообщил в субботу ТАСС дипломатический источник, его причастность была выявлена в ходе проводимого в Египте расследования скандальной истории о незаконных археологических раскопках и переправке бесценных артефактов за рубеж.

По словам собеседника агентства, украденные ценности были вывезены за границу в дипломатическом багаже, который не подлежит досмотру. Однако, учитывая характер отношений с ОАЭ и заинтересованность Каира в их дальнейшем развитии, власти Египта не стали предавать эту ситуацию огласке, пояснил источник.

Между тем, по информации издающейся в Лондоне газеты на арабском языке Al-Quds Al-Arabi, Каир выслал посла из страны. Издание при этом ссылается на пост в Facebook посла Египта в Катаре Амра аш-Шербини. На своей официальной странице в соцсети он написал про взаимосвязь между отъездом дипломата и делом о преступной группе, которая сумела вывезти из страны древние артефакты в "багаже эмиратского дипломата". "Решение о высылке посла связано с контрабандой египетских древностей", - цитирует посла газета. Официальный Каир с заявлениями по этому поводу не выступал.

В июне этого года генпрокуратура Египта объявила о пресечении деятельности сети "черных копателей". По подозрению в проведении раскопок, торговле и контрабанде памятников древности были арестованы 19 человек. Во главе этой группы стояли бывший депутат парламента Аля Хасанейн и его брат, а финансировал ее известный в стране бизнесмен Хасан Ратеб - бывший владелец спутникового телеканала "Аль-Михвар", до ареста возглавлявший Синайский университет и владевший компаниями в сфере строительства.

Расследование показало, что бизнесмен переводил на счета лидера преступной сети миллионы египетских фунтов для проведения нелегальных археологических изысканий. Несколько человек из банды были задержаны непосредственно на месте раскопок. Во время обыска у экс-депутата были обнаружены древние монеты, статуи, камни, однако он отверг какую-либо причастность к этому бизнесу. Специальная комиссия Высшего совета по делам древностей Египта подтвердила, что обнаруженные у обвиняемых 227 предметов представляют историческую ценность, относятся к различным эпохам, в том числе древнеегипетской, греко-римской и раннеисламской, а места проведения раскопок попадают под действие закона об охране памятников древностей.

Багаж дипломатов уже не в первый раз используется для контрабанды древностей. Так, в 2020 году по делу о незаконной переправке в Европу партии древних артефактов на 30 лет тюремного заключения был приговорен племянник бывшего генсека ООН Бутроса Бутроса Гали и брат экс-министра финансов в эпоху президента Хосни Мубарака Юсефа Бутроса Гали - Рауф. Одна из статей обвинений касалась непосредственно использования наделенного иммунитетом дипломатического груза. По этому же делу заочно к 15 годам тюрьмы был приговорен находящийся в розыске бежавший из страны почетный консул Италии в Луксоре Ладислав Отакар Скакал.

Египетские древности - для Египта

В XIX веке в эпоху правления Мухаммеда Али в Египте было принято одаривать послов иностранных государств и чиновников предметами древнеегипетского искусства. В последующие более 100 лет египтяне имели право держать артефакты дома, свободно покупать или продавать их. Эта практика была прекращена только в 1983 году специальным законом о запрете на любые действия частных лиц с предметами, представляющими национальное достояние страны. С тех пор Египет дважды ужесточал законодательство в сфере охраны памятников культурного наследия. Вывоз за рубеж и продажа древнеегипетских артефактов, а также нахождение на объектах наследия без разрешения караются тюремным заключением и суровыми штрафами. С особой нетерпимостью власти относятся к "черным копателям". По данным министерства туризма и древностей, ежегодно удается предотвратить до 3 тыс. попыток контрабанды из Египта предметов искусства, архитектурных и исторических ценностей. Однако, несмотря на все усилия властей, выявленные за пределами страны артефакты составляют лишь 10% вывезенных из страны ценностей.