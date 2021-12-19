Новые промышленные турмаршруты планируют запустить в Кузбассе с 2022 года

КЕМЕРОВО, 19 декабря. /ТАСС/. Новые промышленные туристические маршруты разработаны в Кузбассе и планируются к запуску в 2022 году через туроператоров. Участники туров смогут посетить угольный разрез, коксохимический завод и узнать, как добывается уголь и производится металл, сообщили ТАСС в министерстве туризма и молодежной политики Кузбасса.

"Маршруты "Кузбасс: на-гора и в горы" и "Между нами химия" разработаны в рамках акселератора по промышленному туризму, [планируются к запуску] в 2022 году. Первый маршрут шестидневный, знакомит с Кузбассом в самых ярких его проявлениях и дарит разноплановые впечатления - от сферы промышленности до природы и этники, на 2022 год [запланировано] 14 заездов. Второй маршрут за два дня откроет секреты добычи угля и производства металла, познакомит с удивительными человеческими судьбами и нестандартными туристскими объектами", - рассказали в министерстве.

В рамках шестидневного тура гости региона смогут посетить два крупных промышленных центра Кузбасса - города Кемерово и Новокузнецк, а также горнолыжный курорт Шерегеш и окружающий его район Горной Шории, где проживают коренные малочисленные народы шорцы. Участникам тура покажут скелет динозавра, обитавшего в Кузбассе 120 млн лет назад, наскальную живопись бронзового века, угольный разрез с глубиной добычи около 200 м и карьерные самосвалы высотой в многоэтажный дом. Также можно будет посетить культовое место шорских шаманов - гору Каритшал, попробовать себя в дог-трекинге - прогулке по горам с собакой-компаньоном.

Двухдневный тур планируется к проведению в туристических локациях только Кемерова с посещением угольного разреза и коксохимического завода - старейшего предприятия углехимии Кузбасса, где уголь превращается в каменноугольный кокс, необходимый для производства металла. Также участники тура смогут посетить кузницу и попробовать себя в кузнечном ремесле, изготовив сувениры на память.

Развитие туризма в Кузбассе выбрано в качестве одного из основных направлений для диверсификации экономики. Сейчас ее основу составляет промышленность, в регионе добывают больше половины российского угля и работают около 120 угольных предприятий - шахты, разрезы и обогатительные фабрики, также развита металлургия, химическая промышленность и машиностроение. В 2021 году в Кузбассе при поддержке Ростуризма был запущен первый региональный брендовый тур, рассчитанный на четыре дня. По данным властей, за год его посетили туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Таганрога, Пскова и Германии.