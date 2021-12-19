Фестиваль "Берингия" в 2022 году охватит всю Камчатку

ТАСС, 19 декабря. Концепция зимнего фестиваля "Берингия" изменится в 2022 году. Он охватит муниципальные районы Камчатского края. Под единым брендом будут объединены спортивные и культурные мероприятия в разных частях региона. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.

"Берингия" на Камчатке никогда не была только гонкой на собачьих упряжках, она являлась продолжением культуры и вековых традиций народов Севера. В 2022 году зимний фестиваль расширится этнокультурной программой "Берингия - лицом к лицу с Севером". Мероприятия продемонстрируют культурное разнообразие как северных народов, так и всех жителей Камчатки", - сообщила пресс-служба со ссылкой на краевое министерство туризма.

Одним из ключевых направлений фестиваля, как и прежде, останутся гонки на собачьих упряжках. Впервые на Камчатке пройдет гонка Avacha Race на 300 километров, которая стартует в один день с "Елизовским спринтом", 19 февраля. Из елизовской Долины Уюта каюры выйдут на спринтерскую и большую гонку. 23 февраля участников Avacha Race встретят в рамках ежегодного фестиваля экстремальных видов спорта "Снежный путь" в Петропавловске-Камчатском, где также пройдут гонка-спринт и этап Кубка России по ездовому спорту.

Спортивно-развлекательные и культурные мероприятия в рамках зимнего фестиваля пройдут во всех районах Камчатского края. Кроме того, в разных районах пройдут соревнования по национальным видам спорта, по подледному лову, северному многоборью. Запланированы фотовыставки и другие мероприятия.

Также в рамках "Берингии" 24-25 февраля намечено проведение бизнес-форума "Дальний Восток - зима открытий". Основной его темой станет развитие туризма в Дальневосточном федеральном округе. Форум пройдет в гибридном формате, в нем будут участвовать представители органов федеральной и региональных властей, руководство Ростуризма, туроператоры, инвесторы, эксперты в области туризма, MICE-индустрии.

Традиционная гонка на собачьих упряжках "Берингия" проводится на Камчатке с 1990 года. Каюры со своими собаками проходят около тысячи километров по тундре, победители получают крупные денежные призы. С 2010 года "Берингия" имеет статус официального праздника Камчатского края.