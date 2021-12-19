Работы по восстановлению электроснабжения в Якутии осложняются низкими температурами

ЯКУТСК, 19 декабря. /ТАСС/. Энергетики приступили к устранению аварии, произошедшей в Якутии на линии электропередачи "Майя - Чурапча", ситуация осложняется низкими температурами. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба регионального правительства.

Авария на линии "Майя - Чурапча" произошла в субботу в 23:30 (17:30 мск). Под отключение электроэнергии попали Чурапчинский, Усть-Майский, Амгинский, Таттинский и Томпонский районы. Протяженность линии составляет 120 км. Авария на линии электропередачи оставила без электроснабжения более 78 тыс. человек в 83 населенных пунктах Якутии.

В правительстве сообщили, что энергетики приступили к устранению аварии, произошедшей на линии электропередачи в 51 км от села Майя. "Как только авария была обнаружена, туда немедленно выехали бригады. Аппарат показывал примерно 50 км до места аварии. К сожалению, из-за удаленности и большого покрова снега энергетики не доехали. Сейчас место обнаружено в 51 км от села Майя, но причина не устранена. На опорах 221 и 222 произошло натяжение провода и касание траверсов. Мы даем энергетикам для решения задачи три часа. Ситуация осложняется отрицательными температурами, которые требуют времени для отогрева техники", - приводятся слова первого вице-премьера республики Дмитрия Садовникова.

Уточняется, что в населенных пунктах работают дизельные электростанции. Резервные источники питания действуют и в объектах теплоснабжения, необходимые запасы топлива имеются. Штабы на местах и оперативные группы республиканских ведомств работают в круглосуточном режиме. Отмечается, что в некоторых населенных пунктах не было связи, и Мининноваций Якутии будет содействовать в решении этого вопроса.

По данным Якутского гидрометцентра, в районах, где ограничено электроснабжение, в среднем температура варьируется от 46 до 50 градусов мороза.