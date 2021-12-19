Кабмин расширил возможности для участия в конкурсе по комфортной городской среде

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ расширило количество инициатив, которые смогут принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Соответствующее постановление было утверждено председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, сообщается в пресс-релизе правительства РФ в воскресенье.

"По новым правилам в конкурсном отборе могут участвовать проекты, запланированные в нескольких населенных пунктах, входящих в одно муниципальное образование. Главное, чтобы такие населенные пункты соответствовали ключевым условиям конкурса - численность населения не должна превышать 100 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, граждане смогут направлять свои предложения в орган местного самоуправления в электронной форме. Еще одна инициатива касается конкретизирования концепции проекта, за который голосуют граждане - "теперь в заявке на участие в конкурсе претенденты будут указывать более подробную информацию о проекте, в том числе площадь благоустройства и перечень функциональных зон с их описанием".

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды включен в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Ежегодно из федерального бюджета выделяется 5 млрд рублей, которые распределяются среди 80 победителей. С 2018 года победителями конкурса стали 240 проектов.