В России впервые с октября выявили менее 200 тыс. случаев ковида за неделю

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Число подтверждаемых случаев заражения коронавирусом в России снижается шестую неделю подряд. Впервые с начала октября в стране за семь дней выявили менее 200 тыс. заболевших, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

С 13 по 19 декабря штаб зарегистрировал 197 894 случая заражения против 215 283 неделей ранее (снижение на 8,1%). При этом выздоровели 243 566 человек, что стало новым максимумом с начала эпидемии.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, продолжает быстро сокращаться. Если в прошлое воскресенье их было 986 058, то в это - 932 666, что стало минимумом с конца октября.

Вслед за спадом заболеваемости в России снижается и смертность от нового заболевания - она сокращается четвертую неделю подряд. За последние семь дней штаб зафиксировал в стране 7 720 летальных исходов против 8 205 за предыдущий аналогичный период (снижение на 5,9%).