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El Pais: церковь проведет крупное расследование домогательств в отношении детей в Испании

Издание в течение трех лет занималось расследованием жалоб по этому поводу

МАДРИД, 19 декабря. /ТАСС/. Католическая церковь проведет масштабное расследование, связанное с возможным неподобающим поведением и домогательствами со стороны священнослужителей и некоторых мирян из религиозных учреждений в отношении несовершеннолетних в Испании. Об этом сообщила в воскресенье газета El Pais.

Издание в течение трех лет занималось расследованием данных жалоб. Полученные сведения были переданы 2 декабря Папе Римскому, когда он встречался с журналистами во время своего визита в Грецию. Помощник понтифика забрал документы, которые затем были переданы Конгрегации доктрины веры, централизующей расследование случаев педофилии во всем католическом мире.

El Pais также передала имеющиеся в ее распоряжении сведения председателю Испанской епископальной конференции кардиналу Хуану Хосе Омелье, который направил документы суду по церковным делам Барселоны. Как уточняет газета, ее расследование затрагивает 251 служителя католической церкви и мирянина из религиозных учреждений.

Уточняется, что если эти случаи добавить к тем, которые уже были известны и которые подсчитало издание, то получится как минимум 602 дела и более 1,2 тыс. предполагаемых потерпевших с 1930-х годов.

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Франциск (Папа Римский)ИспанияГреция
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