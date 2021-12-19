Синоптики сообщили, что высота сугробов в Москве к следующему воскресенью достигнет 30 см

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Высота сугробов в столице достигнет к следующему воскресенью 30 см, в общей сложности на предстоящей неделе выпадет от 7 до 12 мм осадков. Об этом в воскресенье в Instagram сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"За предстоящую неделю в Москве в общей сложности выпадет от 7 до 12 мм осадков, а высота сугробов достигнет к воскресенью 30 см, а в понедельник - до 32-37 см, что вдвое больше положенной нормы и опережает на месяц климатический календарь", - написал синоптик.

Тишковец отметил, что за минувшую ночь в Москве, на базовой метеостанции ВДНХ, выпало 5 мм осадков, благодаря чему сугробы выросли с 17 до 23 см при норме 15 см. Самые большие сугробы в Подмосковье зафиксированы в Павловском Посаде - 29 см, и в Черустях - 33 см.

Самые высокие сугробы в Европейской России наблюдаются в Республике Коми (Якша - 72 см) и Пермском крае (Вая - 84 см). Снежный покров лежит и в горах Крыма (Ай-Петри и Ангарский перевал - 3 см) и Кавказа (Теберда - 11 см, Клухорский перевал - 72 см), заметил Тишковец.