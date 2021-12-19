В Новгородской области без света остаются более 1 тыс. человек

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Число жителей Новгородской области, оставшихся без электроэнергии после обрывов на линиях электропередачи из-за снегопадов и ледяных дождей, за сутки снова увеличилось и превысило 1 тыс. человек. Аварии на сетях ликвидируют в 68 населенных пунктах, сообщили в воскресенье в главном управлении МЧС по региону на своей странице во "ВКонтакте".

По данным на субботу, без света в регионе оставались 233 человека в 44 населенных пунктах.

"По состоянию на 11:00 в зоне отключения электроснабжения находятся девять муниципальных районов, 68 населенных пунктов, 529 домов с населением 1 183 человека, в том числе 76 детей, социально значимых объектов нет", - говорится в сообщении.

Для восстановления электроснабжения задействованы 88 бригад, 419 человек, 91 единица техники. Совместно с энергетиками организована доставка и заправка бензогенераторов, оказывается адресная помощь.

По данным МЧС, в воскресенье в Новгородской области прогнозировалась облачная погода с мокрым снегом и северо-западным ветром 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток будет опускаться до минус 6 градусов.

В понедельник сообщалось, что более 7,5 тыс. жителей региона остаются в зоне отключения электроэнергии, позднее их число увеличилось до 11 тыс. В пятницу губернатор области Андрей Никитин заявил, что областные власти будут обсуждать с федеральными властями вопрос модернизации системы электроснабжения региона после массовых отключений. Он отметил, что ситуация вызывает серьезное беспокойство.