Кабмин просубсидирует закупку нового оборудования для телевещания с субтитрами

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила выделения субсидий на закупку оборудования для телевещания с субтитрами. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба кабмина.

"В 2022-2023 годах общероссийские обязательные общедоступные телеканалы смогут получить финансирование на закупку и установку нового оборудования для показа контента с субтитрами. Правила предоставления субсидий на эти цели утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - сказано в сообщении.

Уточняется, что речь идет о программно-аппаратных комплексах, которые позволяют выпускать в эфир скрытые субтитры: их можно включить при необходимости, а в обычном режиме они остаются невидимыми. Финансирование на это уже предусмотрено в рамках госпрограммы "Доступная среда".

В 2016-2017 годах такое оборудование было закуплено для восьми телеканалов. Это Первый канал, "Россия-1", "Матч ТВ", "Телекомпания НТВ", "Петербург - Пятый канал", "Россия-К", "ТВ Центр" и "Карусель". Теперь оборудование нуждается в замене в связи с истечением срока эксплуатации, отмечается в сообщении.