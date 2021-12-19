Снегопады и ветер до 20 м/с прогнозируют в Крыму 20 декабря

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Синоптики предупредили о дождях со снегом и усилении ветра до 20 м/с в Крыму в понедельник, сообщается в воскресенье на сайте ГУ МЧС по республике.

"По данным крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 20 декабря в Крыму ожидаются дожди, преходящие в снег, местами сильные осадки, отложения мокрого снега, в горах гололедица. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветер 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Рекомендуется воздержаться от выхода в море, горы и на набережные. Существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

На Крым в конце ноября - начале декабря дважды обрушивался ураган. Пострадали 5 человек, в Ялте затонула яхта. В ночь на 1 декабря ветер сопровождался снегопадом, при этом обошлось без пострадавших. Оба раза в регионе происходили многочисленные отключения электроэнергии.