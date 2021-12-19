Глава ПЦУ считает необходимым исправить "ошибку" празднования Рождества 7 января

КИЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний заявил, что поддерживает перенос празднования Рождества с юлианского на григорианский календарь с 7 января на 25 декабря, поскольку эту "ошибку" надо исправить. Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода" (признано СМИ-иноагентом в РФ).

"Будем прогнозировать, что в течение 10 лет [перенесется дата]. А дальше будем смотреть. Это трудно так предвидеть <...> Мы призваны проводить, прежде всего, просветительскую работу. Мы празднуем 25-го, просто по разным календарям. Да, эту ошибку надо будет исправить", - сказал он, отвечая на вопрос, когда возможен переход празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.

По словам Епифания, переход должен осуществляться правильно, поэтому следует "мудро действовать".

На Украине 25 декабря празднуют Рождество в основном верующие римско-католической церкви, протестанты, тогда как 7 января - верующие канонической Украинской православной церкви, а также ПЦУ и греко-католической церкви.

Церковный раскол

В декабре 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании ПЦУ. 6 января 2019 года патриарх Константинопольский Варфоломей передал главе ПЦУ Епифанию (Думенко) томос об автокефалии, а в августе 2021 года побывал с визитом в этой стране, где совершил совместный молебен с руководством раскольнической структуры.

РПЦ и Украинская православная церковь считают и томос об автокефалии, и объединительный собор в Киеве "канонически ничтожными". В РПЦ заявляют, что эти и другие действия патриарха Варфоломея, в том числе его "сближение" с Римско-католической церковью, привели к расколу православия в мире.