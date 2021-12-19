На Пхукете 240 пассажиров "Аэрофлота" не смогли вылететь в Москву из-за поломки самолета

БАНГКОК, 19 декабря. /ТАСС/. Пассажиры авиакомпании "Аэрофлот" не смогли в субботу вечером вылететь с острова Пхукет в Москву из-за поломки самолета. Как в воскресенье рассказал корреспонденту ТАСС генеральный консул РФ в Пхукете Владимир Соснов, на борту находились 234 взрослых и шесть детей.

По его словам, "во время вылета при разгоне у самолета сработала сигнализация о неисправности двигателя, чтобы выяснить причину, необходима была остановка". Соснов уточнил, что пассажиры находились на борту примерно 1,5 часа, пока устанавливалась причина поломки и принималось решение о дальнейшем полете. "Позже стало ясно, что починить самолет не получится, командир экипажа принял решение не лететь", - добавил генеральный консул.

Дипломат пояснил, что, когда стали высаживать пассажиров из самолета, аэропорт уже закрывался. "В 00:30 [20:30 мск] аэропорт закрывается, так как ночью он не принимает рейсы, - продолжил Соснов. - Поскольку пассажиры уже прошли границу, то возвращение в страну должно было осуществляться в соответствии с действующими на острове коронавирусными ограничениями". "Представителю "Аэрофлота" на Пхукете в условиях ночного времени путем переговоров с сотрудниками департамента по контролю за распространением инфекционных заболеваний удалось достичь компромисса и пропустить людей, поскольку ситуация оказалась форс-мажорной. Иммиграционная служба аннулировала пассажирам штампы, после чего их разместили в доступных на то время гостиницах", - сообщил он.

"Сейчас их уже перевезли в отели, расположенные ближе к аэропорту, - сказал Соснов. - Их вылет запланирован на 20 декабря в 23:05 [19:05 мск]".