Турпоток на Ямал вырастет на 10% в 2022 году при отсутствии серьезных ограничений

ТАСС, 19 декабря. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) планируют нарастить туристический поток до 187 тыс. человек в следующем году в случае отсутствия серьезных ограничений из-за пандемии. Эта цифра на 10% превысит показатель 2021 года, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента молодежной политики и туризма округа.

"К концу года ожидаем около 170 тыс. туристских прибытий. <...> Прогнозная оценка на 2022 год - около 187 тыс. туристов, но важно помнить об ограничениях, которые могут возникнуть в связи с распространением COVID", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что в 2021 году успешно прошел летний туристический сезон. Турпоток за июнь-август увеличился на 80% в сравнении с 2020 годом, а также почти на 15% в сравнении с допандемийным летом 2019 года. В этом году в летний сезон на Ямал прибыли более 50 тыс. туристов.

Развитию туризма в ЯНАО способствуют программы от региональных туроператоров, форумы и экспедиции.

Ямало-Ненецкий автономный округ был образован в 1930 году. Большая часть региона расположена за Полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта. Климат холодный, на территории округа есть многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, зима длится до восьми месяцев.