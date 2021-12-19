Глава Забайкалья предложил учредить в крае ежегодную премию медикам за работу в пандемию

ЧИТА, 19 декабря. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил законодательному собранию региона учредить ежегодную денежную премию медицинским работникам, которые отличились при лечении больных в пандемию. Такое предложение глава Забайкалья озвучил в воскресенье в послании к краевому парламенту.

"Мужественно наши врачи в самых разных учреждениях - центральных районных больницах, краевых учреждениях, на станциях скорой помощи, в санавиации - борются с коронавирусом и ведут поддержание нашего здоровья, лечение и по другим всем заболеваниям. Я благодарю от лица всех вас наших медиков и предлагаю учредить краевую премию с материальной составляющей для ежегодного награждения наиболее отличившихся медиков", - сказал Осипов.

Как уточнил губернатор, за последние два года медучреждения Забайкалья дополнительно к обычным назначениям вылечили более 80 тыс. человек.

Всего в регионе коронавирусом заразились 93 782 человека, выписаны 81 027 жителей, 2 078 пациентов умерли. Из-за высокого уровня заболеваемости с 25 октября введены QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании для доступа в заведения общепита и досуга, с 8 ноября требование распространяется и на торговые центры.