Центр для одаренных детей по принципу "Сириуса" откроют в Забайкалье в 2022 году

ЧИТА, 19 декабря. /ТАСС/. Краевой центр развития и поддержки одаренных детей по аналогии с проектом "Сириус" откроют в Забайкальском крае к 1 сентября 2022 года, сообщил в воскресенье губернатор Александр Осипов в послании законодательному собранию региона.

"Мы запланировали к 1 сентября 2022 года создать центр подготовки одаренных детей, который использует технологии уже известного на всю страну проекта "Сириус". В результате выделения 260 млн рублей мы оснастим совершенно новый центр, где будут самые современные технологии для развития талантов и задатков детей", - сказал Осипов

Образовательный центр "Сириус" был открыт в 2015 году по решению президента РФ Владимира Путина, возглавившего его попечительский совет. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин и технического творчества.