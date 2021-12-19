Несколько десятков картин вернут после реставрации в музей Чечни впервые за 27 лет

ТАСС, 19 декабря. Впервые за 27 лет в Национальный музей Чеченской Республики вернут 60 картин, которые находились на реставрации. Об этом в интервью телеканалу "Россия-1" сообщила заведующая отделом изобразительных искусств музея Милана Хадчукаева.

"Они (картины, направленные на реставрацию - прим. ТАСС) будут представлены впервые за 27 лет, уже выросло целое поколение жителей республики, которые не знакомы с этими полотнами", - сказала она.

Как ранее сообщала ТАСС директор Национального музея региона Залина Мамаева, в мастерских государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" на реставрации находились более 60 картин из фондов чеченского музея, пострадавших в результате военных действий в 1990-е годы. Это произведения российских и западноевропейских художников ХIХ века, в том числе знаменитое полотно Франса Рубо "Взятие аула Гуниб и пленение Шамиля 25 августа 1859 года".

В ходе военных действий в период 1994-1996 годов чеченские музеи утратили до 90% фондов. В 1996 году в целях сохранения уцелевших экспонатов оба музея объединили в Национальный музей Чеченской Республики, для которого в 2012 году открыли новое здания в центре Грозного. Фонд музея насчитывает более 33 тыс. единиц хранения.