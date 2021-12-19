Глава Забайкалья предложил вдвое увеличить в регионе пособие за усыновление

ЧИТА, 19 декабря. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края предложил вдвое увеличить в регионе размер пособия семьям, которые усыновили ребенка из детского дома. Такое предложение глава Забайкалья озвучил в воскресенье в послании законодательному собранию края.

"Нам необходимо все сделать для того, чтобы мы научили наше будущее поколение правильному отношению к отцовству, к семье, к ответственному материнству. И в этой связи я прошу обратить внимание правительства Забайкальского края и увеличить двукратно пособия, которые мы выплачиваем семьям, которые берут детей из детских домов. Чтобы эти дети получали соответствующее тепло, внимание, опеку", - сказал Осипов.

По данным краевого центра социальной защиты населения, сейчас семья, которая усыновила ребенка в Забайкалье, имеет право на единовременное пособие в 22,6 тыс. рублей. При этом при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше семи лет, а также детей, являющихся братьями или сестрами, пособие составляет 173,1 тыс. рублей.

Последние три года в Забайкалье наблюдается постепенное снижение числа детей-сирот - если в 2018 году их было 6,4 тыс., то к концу 2021 года стало 5,8 тыс. В замещающих семьях воспитывается около 4,3 тыс. сирот, еще примерно 1,3 тыс. - в семьях усыновителей.