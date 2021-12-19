Около 100 тыс. кубометров снега утилизировали в Москве за сутки

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Около 100 тыс. кубометров снега вывезли на снегосплавные пункты и утилизировали за сутки в Москве. Об этом сообщается в воскресенье в Telegram-канале московского комплекса городского хозяйства.

"Около 100 тыс. куб. метров снега утилизировано за сутки. В городе повсеместно продолжаются работы по уборке и вывозу снега. Задействовано необходимое количество роторной, снегоуборочной и другой техники, средств малой механизации, бригад ручной уборки", - говорится в сообщении.

Всего в Москве круглосуточно работают 56 снегосплавных пунктов.

Кроме того, столичные коммунальные службы в 15:00 приступили к очередному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой.

"Просим водителей быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе городских служб и учитывать график выхода на подметание коммунальной техники при планировании поездок", - уточняется в публикации.