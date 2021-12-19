Китай выпускает памятные монеты к Новому году

ПЕКИН, 19 декабря. /ТАСС/. Народный банк Китая (Центробанк) выпускает к наступающему 2022 году комплект из трех памятных монет: золотой номиналом 10 юаней, серебряной - 3 юаня и двухцветной из сплава меди - 10 юаней. Об этом говорится на сайте ведомства.

На аверсе золотой и серебряной монет - изображение герба КНР, на реверсе - иероглиф "Фу", который означает "счастье", "успех", в обрамлении традиционных декоративных элементов. На двухцветной десятиюаневой монете изображен тигр - символ 2022 года по китайскому традиционному календарю.