{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество

Китай выпускает памятные монеты к Новому году

Комплект состоит из трех монет

ПЕКИН, 19 декабря. /ТАСС/. Народный банк Китая (Центробанк) выпускает к наступающему 2022 году комплект из трех памятных монет: золотой номиналом 10 юаней, серебряной - 3 юаня и двухцветной из сплава меди - 10 юаней. Об этом говорится на сайте ведомства.

На аверсе золотой и серебряной монет - изображение герба КНР, на реверсе - иероглиф "Фу", который означает "счастье", "успех", в обрамлении традиционных декоративных элементов. На двухцветной десятиюаневой монете изображен тигр - символ 2022 года по китайскому традиционному календарю.

Теги
КитайНовый год и Рождество
Бездомные в Москве 20 декабря смогут вакцинироваться от ковида на площадке "Ночлежки"
Прививать бездомных людей вакциной "Спутник Лайт" будет выездная медицинская бригада
Читать полностью