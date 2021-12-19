Умер историк российской фотографии Валерий Стигнеев

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Умер историк российской фотографии и фотограф Валерий Стигнеев. Об этом сообщает в воскресенье "Российская газета"

"Не стало Валерия Тимофеевича Стигнеева, одного из ярких летописцев истории российской фотографии. Его книги "Век фотографии. 1894-1994", "Зарождение советской фотографии. 1920-е годы", "От пикториализма к фоторепортажу. Очерки истории отечественной фотографии 1900-1950", очерки в фотоальбомах Ивана Шагина, Евгения Халдея, Аркадия Шайхета, Бориса Игнатовича стали настольными для тех, кому интересны перипетии судеб мастеров светописи, репортеров, драмы, разыгрывавшиеся в Русском фотографическом обществе (РФО) или страсти вокруг группы "Октябрь", - говорится в сообщении.

Валерий Стигнеев (1937) - советский и российский фотограф и автор статей о фотографии. Почетный член Союза фотохудожников России (с 1990 года). Автор многочисленных монографий и статей, составитель фотокниг, куратор выставок фотографий, участник многочисленных выставок в стране и за рубежом.