Белгородские власти перенесли сдачу быстровозводимого ковид-госпиталя на 15 января

ТАСС, 19 декабря. Ввод в эксплуатацию быстровозводимого госпиталя в Белгородской области, который первоначально планировали сдать 25 декабря, перенесли на 15 января, чтобы сосредоточиться на качестве работ. Такое решение одобрил глава региона Вячеслав Гладков, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства региона.

"Сейчас мы наблюдаем снижение числа заболевших, в наших больницах достаточно свободных коек. Нет функциональной необходимости гнаться за идеальным сроком сдачи объекта, рискуя качеством исполнения. Подчеркну еще раз, что это многофункциональный инфекционный центр, в котором будут бороться не только с коронавирусом. Возвести 16 тыс. кв. м под крышей в голом поле за два месяца - это очень достойный результат", - приводит пресс-служба слова Гладкова, который провел выездное совещание на строящемся объекте в Терновке.

В правительстве региона напомнили, что по графику срок завершения строительства госпиталя наступает 25 декабря. На оперативном совещание с участием губернатора решили сдвинуть эту дату на 15 января. При этом лицензирование медучреждения начнется до конца 2021 года, а к отоплению центр подключат уже через десять дней. В конце декабря рабочие приступят к внутренней отделке и завершат подключение к инженерным сетям.

Работу на объекте приостановят только 31 декабря и 1 января. Сейчас на объекте ежедневно трудятся порядка 350 человек.

Как сообщалось, в Белгородской области вакцинацию от коронавируса прошли свыше 1 млн человек, это порядка 67% от общего числа жителей региона. Благодаря снижению темпов заболеваемости коронавирусом более 1,5 тыс. коек в больницах удалось вернуть для оказания плановой медпомощи. Сформировать коллективный иммунитет в области планируется в январе 2022 года - после того, как все привитые первым компонентом завершат иммунизацию.