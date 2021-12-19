В Забайкалье разрешили новогодние банкеты в кафе и ресторанах

ЧИТА, 19 декабря. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в воскресенье подписал постановление, которое разрешает кафе и ресторанам проводить банкеты и корпоративы с 22 декабря. Ранее это было запрещено из-за пандемии, сообщила пресс-служба краевого правительства.

"Постановлением губернатора Забайкальского края от 19 декабря введены дополнительные требования и условия в отношении объектов торговли и общепита. С 22 декабря по 15 января время работы для оказания услуг общественного питания в предприятиях общепита продлено до часу ночи в случае проведения банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий", - говорится в сообщении.

Как уточнил вице-премьер правительства края Александр Бардалеев, заведения в Чите и Читинском районе при этом должны уведомить о праздничных мероприятиях региональное управление Роспотребнадзора, местную администрацию или Минэкономразвития Забайкалья.

"Сделать это нужно не позднее, чем за два календарных дня до проведения банкета. При этом у всех сотрудников должен быть сертификат, либо QR-код [о вакцинации от коронавируса], либо справка медицинской организации. То же самое касается и предпринимателей, оказывающих культурно-развлекательные услуги в организациях общественного питания", - подчеркнул Бардалеев.

Посетители по-прежнему должны будут предъявлять QR-код о вакцинации, а столы в заведениях общепита нужно будет разместить на расстоянии не менее 1,5-2 м друг от друга. Кроме того, документ обязывает кафе и рестораны предоставлять доступ к записям камер видеонаблюдения надзорным ведомствам, чтобы те могли проверить по ним соблюдение всех требований.

Всего в регионе коронавирусом заразились 93 782 человека, выписаны 81 027 жителей, 2 078 пациентов умерли. Из-за высокого уровня заболеваемости с 25 октября ввели QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании для доступа в заведения общепита и досуга, с 8 ноября требование распространяется и на торговые центры.