В ЮАР сокращается число заболевших COVID-19

ПРЕТОРИЯ, 19 декабря. /ТАСС/. Количество коронавирусом COVID-19 составило в ЮАР за последние 24 часа 15 465 человек, по сравнению с 16 080 дне ранее и 20 713 двое суток назад. Об этом сообщил в воскресенье Национальный институт инфекционных заболеваний на своем сайте.

Наибольшее число новых инфицированных коронавирусом выявлено в провинции Квазулу-Наталь - 4 135 по сравнению с 4 202 днем ранее. В провинции Гаутенг, которая с началом в ЮАР 25 ноября четвертой волны пандемии, вызванной распространением омикрон-штамма, за прошедшие сутки коронавирусом заболели 3 682 человека.

За прошедшие 24 часа было сделано 50 377 ПЦР-тестов, доля положительных результатов составила 30,7%.

С диагнозом COVID-19 в больницы были помещены 87 человек, по сравнению с 215 сутки назад. Количество госпитализированных с коронавирусом составляет 7 951. За сутки от осложнений COVID-19 в ЮАР умерли три пациента, по сравнению с 48 в предыдущий день. Общее число больных, у которых коронавирус находится в активной фазе, составляет 207 213 или на 2 762 меньше, чем день назад.