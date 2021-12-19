Мэр Нью-Йорка ожидает в ближайшие недели резкий всплеск случаев штамма "омикрон" в городе

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Нью-Йорка ждут в ближайшие недели резкий рост случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса. Об этом заявил в воскресенье на пресс-конференции мэр мегаполиса Билл де Блазио.

"Мы ожидаем, что штамм "омикрон" будет быстрым и временным явлением. Ожидаем, что в предстоящие недели будет очень, очень серьезный рост случаев, больше, чем мы ранее наблюдали, - сказал мэр. - Мы также ожидаем, что через некоторое время он [штамм] рассеется".

"Мы ожидаем быстрого роста. <...> Мы можем пережить этот шторм, если все больше и больше людей провакцинируются и сделают бустерную прививку", - добавил де Блазио. По его словам, необходимы срочные меры, заключающиеся в активизации кампании по вакцинации.