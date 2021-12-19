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Пандемия COVID-19

В Вене тысячи человек зажгли свечи в память об умерших от ковида

Для проведения церемонии полиция перекрыла движение наземного транспорта по кольцевой улице в центре города

ВЕНА, 19 декабря. /ТАСС/. Акция под названием YesWeCare в память об умерших в результате заболевания COVID-19 собрала в Вене несколько тысяч человек. Люди с фонариками, свечами и лампадками в руках в воскресенье вечером выстроились в живую цепочку на улице Рингштрассе, передает корреспондент ТАСС.

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Для проведения церемонии полиция Вены перекрыла движение наземного транспорта по кольцевой улице в центре города. В течение 10 минут жители столицы Австрии держали в руках включенные фонари и горящие свечи, а потом приветствовали друг друга продолжительными аплодисментами. Мероприятие было посвящено памяти более 13 тыс. умерших от ковида в Австрии. Организаторы предварительно оценивали число участников в 30 тыс. человек.

Согласно официальной статистике МВД и Минздрава Австрии, от последствий заражения коронавирусом в стране за два года пандемии умерли 13 479 человек.

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АвстрияПандемия COVID-19
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