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Пандемия COVID-19

Министр-делегат при Минэкономики Франции сдала положительный тест на COVID-19

Аньес Панье-Рюнаше отметила, что самоизолируется и продолжает работу в удаленном режиме

ПАРИЖ, 20 декабря. /ТАСС/. Министр-делегат по вопросам промышленности при Министерстве экономики, финансов и восстановления Франции Аньес Панье-Рюнаше сдала положительный тест на коронавирус и ушла на самоизоляцию. Об этом она написала в воскресенье вечером в своем Twitter.

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"Сегодня я узнала, что у меня был контакт [с больным COVID-19]. Я немедленно сдала тест, результат которого оказался положительным. С этого дня я самоизолируюсь и продолжу свою работу в удаленном режиме", - написала она.

Это далеко не первый случай заболевания COVID-19 членов французского правительства. Последний раз в конце ноября на недельную самоизоляцию из-за ковида уходил премьер-министр Жан-Кастекс. Также COVID-19 как в легкой, так и в тяжелой форме переболели несколько министров, в том числе министр культуры Розлин Башло и министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр.

В декабре 2020 года положительный тест на коронавирус сдал президент Франции Эмманюэль Макрон, после чего изолировался в своей резиденции Лантерн на территории Версальского дворцового комплекса.

Теги
ФранцияПандемия COVID-19
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