Макрон и Байден стали самыми упоминаемыми лидерами во французских СМИ в 2021 году

ПАРИЖ, 20 декабря. /ТАСС/. Имя президента Франции Эмманюэля Макрона чаще других появлялось в материалах французских СМИ, в то время как президент США Джо Байден стал самым упоминаемым иностранным политиком. Такие итоги уходящего года подводит в воскресенье газета Le Journal du Dimanche со ссылкой на исследование мониторинговой службы Aday.

В общей сложности французский президент упоминается в 271 тыс. публикаций. При этом, в отличие от прошлогоднего рейтинга, на сей раз американский лидер занимает только третью строчку, тогда как второе место занял премьер-министр Франции Жан Кастекс. Про каждого из них писали более чем в 100 тыс. статей, остальные участники рейтинга не преодолели эту шестизначную отметку. Замыкают первую пятерку французский министр здравоохранения Оливье Веран и Дональд Трамп, который в прошлом году, будучи президентом США, уверенно держал вторую строчку рейтинга.

Повышенный интерес французских СМИ к персоне российского президента Владимира Путина привел его на 27 место рейтинга. Всего в первой тридцатке самых упоминаемых личностей помимо Путина, Байдена и Трампа присутствует всего шесть иностранцев, причем четверо из них связаны с футболом: игроки столичного клуба "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси (Аргентина) и Неймар (Бразилия), их тренер Маурисио Почеттино (Аргентина) и Криштиану Роналду (Португалия). На 20-м месте - премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, с которым в последние месяцы этого года у Макрона возникло острое противостояние из-за отказа британской стороны выдавать лицензии французским рыбакам. Завершившая в этом году свою работу на посту канцлера ФРГ Ангела Меркель стала 24-й по количеству упоминаний во французских СМИ.

Авторы рейтинга отмечают серьезный рост числа публикаций о кандидатах на выборах президента Франции, которые состоятся в апреле 2022 года, причем самый большой рост продемонстрировали крайне правый журналист и писатель Эрик Земмур, кандидат от партии "Республиканцы" Валери Пекресс и кандидат от партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо.

Всего же исследование охватывает более 15 тыс. общественных, культурных и политических деятелей и учитывает все публикации с 1 января по 15 декабря в 3 тыс. крупнейших печатных и сетевых изданий. Из первой тысячи самых упоминаемых персон 60% - французы. Авторы исследования с сожалением отмечают, что в этом году количество женщин в первой тысяче сократилось на 0,8 процентных пункта и составляет лишь 18,5%. По темам чаще всего читатели выбирали спорт (46%), на втором месте была политика (27%), а культура и новости в сфере бизнеса заняли 21% и 3% французского медиапространства, соответственно.