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Пандемия COVID-19

Фармрегулятор Бразилии просит предоставить охрану из-за угроз в интернете

Руководство Национального агентства по санитарному надзору просит срочно обеспечить полицейской охраной некоторых сотрудников и их семей и провести уголовное расследование

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 декабря. /ТАСС/. Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) просит обеспечить полицейскую охрану руководству и сотрудникам фаррегулятора в связи с появлением в интернете угроз в их адрес после одобрения ведомством детской вакцины от коронавируса. Такой Соответствующий запрос в адрес Генерального прокурора страны опубликован на сайте Anvisa.

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В четверг агентство одобрило применение первой в Бразилии детской вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech для применения в возрастной группе от пяти до 11 лет. "Руководство и служащие Anvisa <...> были удивлены публикациями в социальных сетях в интернете угроз, запугиваний и оскорблений из-за решения агентства. Из-за этих случаев растет обеспокоенность и тревога относительно директоров и сотрудников, а также их семей, появились опасения, что насильственные акты могут произойти в любой момент", - говорится в документе.

В связи с этим руководство Anvisa просит провести уголовное расследование выявленных фактов и "срочно обеспечить полицейской охраной обозначенных сотрудников и их семей <...> для их физической и психической безопасности". Кроме того, ведомство просит также усилить охрану своих объектов по всей стране.

Отношение к возможной вакцинации детей от ковида в бразильском обществе неоднозначное. Так, решение регулятора вызвало недовольство президента страны Жаира Болсонару, который и ранее неоднократно скептически высказывался относительно эффективности вакцин от коронавируса, подчеркивая, что это дело должно быть сугубо добровольным. В ходе своего еженедельного прямого включения в соцсетях глава государства отметил, что не имеет никакого отношения к такому решению, и процитировал выдержки из постановления регулятора, в которых упоминались возможные побочные эффекты вакцинации препаратом Comirnaty. Политик также заявил, что намерен раскрыть имена госслужащих, одобривших первую детскую вакцину от коронавирусной инфекции.

В ответ на эти слова профсоюз сотрудников Anvisa обвинил бразильского лидера в запугивании работников фармрегулятора и использовании "фашистских методов" давления. В октябре пятерым членам руководства агентства уже поступали письма с угрозой убийства в связи с возможным разрешением вакцинировать от коронавируса детей.

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БразилияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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