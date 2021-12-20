В Москве ожидаются гололедица и метель 20 декабря

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Облачность, гололедица, небольшой снег, местами метель и до минус семи градусов прогнозируют в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве температура воздуха составит от минус семи до минус пяти градусов, к вечеру она понизится до минус 12 градусов. В ночь на вторник температура опустится до минус 21 градуса.

В Подмосковье днем температура опустится до минус 10 градусов, вечером - до минус 15. В ночные часы температура может понизиться до минус 24 градусов.

Ветер северо-западный, 6-11 м/c, местами порывы до 17 м/ c. Атмосферное давление составит около 733 мм ртутного столба.

По данным Гидрометцентра, желтый уровень погодной опасности будет действовать в столичном регионе и области в связи с порывами ветра до 21:00 понедельника, в связи с гололедицей - до 11:00 вторника.