В комплексе "Техноград" в Москве откроется медиацентр "Музей качества"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Медиацентр "Музей качества" откроется в конце декабря инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ. Там можно будет познакомиться с историей качества, пройти курсы по ответственному потреблению и программы повышения квалификации, сообщает в понедельник официальный портал мэра и правительства Москвы.

"Мастерская расположится в одном из павильонов комплекса "Техноград" на ВДНХ - "Урбан.Техноград" и будет включать в себя выставочное пространство, лекторий, рассчитанный на 20 слушателей, демонстрационную лабораторию и студию для записи телевизионных передач. Открытие запланировано на конец декабря", - отмечается в сообщении.

Музей создает Роскачество. Эта организация проводит независимую экспертизу продукции, представленной на полках российских магазинов.

"В инновационно-образовательном комплексе "Техноград" можно повысить свою квалификацию, получить новые знания и навыки, освоить востребованную на рынке профессию. Всего комплекс предлагает почти 60 курсов и отдельных занятий, посвященных основам веб-дизайна, разработке сайтов, управлению бизнесом, контент-маркетингу и многому другому. В новой мастерской качества также будет работать учебный центр. Учащиеся смогут повысить уровень потребительской грамотности, изучить принципы осознанного потребления и научиться защищать свои права как покупателя. Студентам, которые в будущем хотят заниматься экспертизой товаров, предлагают пройти в медиацентре практику. Кроме того, "Техноград" приглашает специалистов на программы повышения квалификации и переподготовки", - рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, слова которого приводит портал.

В мастерской музея можно будет освоить следующие профессии: специалист по качеству, специалист по процессному управлению на предприятии, специалист по бережливому производству, специалист по стандартизации и метрологии, энолог (эксперт, который дает оценку вину и виноградникам) и винодел-технолог. Также по этим направлениям предусмотрены программы повышения квалификации. Обучение займет 16, 36 или 72 часа в зависимости от уровня сложности программы. Для учащихся вузов будут проводить лекции и практические занятия.

Занятия по всем направлениям обучения начнутся 1 февраля 2022 года. Часть уроков будет доступна в режиме онлайн. По завершению обучения все выпускники получат сертификаты.