В детской больнице в Иркутске открылась самая высокотехнологичная за Уралом операционная

ИРКУТСК, 20 декабря. /ТАСС/. Высокотехнологичная операционная, появление которой позволит на 50% увеличить количество проводимых ежегодно операций, открылась в Иркутской государственной областной детской клинической больнице. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

"В Иркутской государственной областной детской клинической больнице открылась самая высокотехнологичная операционная в Сибири и на Дальнем Востоке. <…> Новый операционный блок площадью 255 кв. метров построен за шесть месяцев и включает две операционные: эндохирургическую и кардиоторакальную. Открытие операционной позволит увеличить количество операций на 50% - до 6 тыс. в год", - говорится в сообщении.

В эндохирургическим зале будут выполнять малоинвазивные операции без разрезов, через прокол, что менее травматично для пациентов. Оборудование позволяет получать мельчайшую детализацию изображения оперируемого участка, что дает возможность проводить операции высокого уровня сложности. Также обеспечены условия для прямых медицинских трансляций и передачи изображений с экранов в любую точку для проведения дистанционных консилиумов.

В зале кардиоторакальной хирургии будут проводить операции на сосудах, головном и спинном мозге. Установлены современные хирургические микроскопы и рентгеновская система, которые позволят проводить операции под четким визуальным контролем.

Инициатором создания операционной выступил главный врач больницы, детский хирург Юрий Козлов, профинансировал проект частный инвестор.

Иркутская областная детская клиническая больница за год оказывает помощь более чем 10 тыс. детей и консультирует свыше 42 тыс. человек. Более 75% пациентов - жители отдаленных районов Иркутской области, 25% - Иркутска и Иркутского района. Около 600 пациентов приезжают из других регионов России и ближнего зарубежья. На базе больницы работает единственные в Иркутской области онкологическое отделение, оказывающее помощь детям с злокачественными опухолями и заболеваниями крови, а также детское отделение диализа. В больнице работают 126 врачей.