В школах Новосибирской области наблюдается снижение COVID-19

НОВОСИБИРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Снижение заболеваемости COVID-19 фиксируют среди школьников в Новосибирской области. За неделю число заболевших уменьшилось почти на 50 человек, сообщил на оперативном совещании правительства региона глава областного Минобразования Сергей Федорчук.

"По заболеваемости COVID-19 на вчерашний день на контроле у нас остается 374 заболевших в школах, из них 331 ребенок, 43 взрослых - это почти на 50 человек меньше, чем на прошлой неделе", - сказал Федорчук.

Он добавил, что в детских садах находится 105 заразившихся коронавирусом, среди которых 66 детей и 39 взрослых. "Если брать общую цифру по дошкольным образовательным учреждениям [по ОРВИ и гриппу], организации, которые полностью на карантин переведены, и там, где группы у нас на карантине, - то получается у нас на этой неделе 1 526, на прошлой неделе было примерно на 30 человек больше. Если брать школы, то у нас примерно 2,5 тыс. [человек на карантине по ОРВИ и гриппу] - это примерно на 100 человек меньше", - пояснил Федорчук, уточнив, что до этого на протяжении двух недель наблюдался прирост заболеваемости.

В свою очередь глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов уточнил, что несмотря на то, что пятую неделю в области наблюдается снижение заболеваемости COVID-19, ситуация по-прежнему остается сложной.

В Новосибирской области, где ежедневно COVID-19 подтверждается почти у 400 человек, с 12 октября введена обязательная вакцинация работников магазинов, салонов красоты, фитнеса, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финансовых организаций, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты и ЖКХ. Обязательной вакцинации подлежат и те, кто работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, на спортивных мероприятиях. С 10 ноября прививаться от коронавируса в регионе обязали также курьеров и работников гостиниц. С 15 декабря обязательная вакцинация введена для работников 60 лет и старше.

С 30 октября действует система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от ковида, при посещении массовых мероприятий. С 12 ноября предъявить код нужно и для посещения ресторанов и кафе, а также баз отдыха и санаториев. С 20 декабря QR-код также необходимо будет предъявить для пользования услугами салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов. Кроме того, с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года будет приостановлено посещение аттракционов, детских развлекательных центров, игровых комнат и площадок. Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Новосибирской области продлен до 1 апреля 2022 года. По данным оперативного штаба на утро 19 декабря, в регионе зарегистрировано 90 168 случаев коронавируса (+382 за сутки), в том числе у 10 059 детей. 60 797 пациентов полностью выздоровели (+121 за сутки).