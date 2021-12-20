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Движение по Транскаму закроют из-за угрозы схода лавин

Это единственная дорога, которая связывает Россию и Южную Осетию

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 декабря. /ТАСС/. Движение по Транскавказской автомагистрали, соединяющей Южную Осетию с Россией, будет запрещено с 10:00 мск 20 декабря из-за угрозы схода лавин. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

"Движение автотранспортных средств по Транскавсказской магистрали на участке п. Бурон - Рокский тоннель будет запрещено с 10:00 20 декабря из-за угрозы схода снежных лавин", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 19:30 19 декабря 2021 года остается запрещенным движение всех видов автотранспортных средств по Военно-Грузинской дороге.

Транскавказская автомагистраль - единственная дорога, которая связывает Россию и Южную Осетию. Ее протяженность составляет 164 км, основная часть маршрута проходит по высокогорью.

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РоссияЮжная ОсетияСеверная Осетия
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