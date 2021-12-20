АСТРАХАНЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Статус геостратегической территории, закрепленный за Астраханской областью, позволит привлечь из федерального бюджета 5 млрд рублей, которые будут направлены на обновление городской инфраструктуры и модернизацию системы водоснабжения. Об этом на своей странице в Instagram в понедельник сообщил глава региона Игорь Бабушкин.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил программу социально-экономического развития Астраханской области до 2026 года, предусматривающую вложение около 9,7 млрд рублей бюджетных инвестиций.

"15 декабря за Астраханской областью закреплен статус геостратегической территории, что позволит получить нашему бюджету 5 млрд рублей бюджетных инвестиций из федерального центра. Что это даст астраханцам? В первую очередь, модернизируем очистные сооружения канализации "Северные очистные сооружения канализации МУП г. Астрахани "Астрводоканал". Будем использовать современные технологии очистки воды, снизим аварийность на сетях и в дальнейшем сможем экономить энергоресурсы, обеспечим централизованной системой водоотведения 250 тысяч человек", - написал Бабушкин.

Он добавил, что средства планируется направить также на развитие исторического района города - "Коса", где будет создано современное благоустроенное пространство, которое объединит набережную Волги с территорией Астраханского Кремля и станет пилотным проектом мастер-плана Астраханской агломерации. По словам Бабушкина, это поможет увеличить городской турпоток и позволит астраханцам с удовольствием гулять по родному городу.

О мастер-плане Астраханской агломерации

Итоги международного конкурса по разработке мастер-плана были подведены 22 июля, победителем был признан проект консорциума во главе с Институтом генплана Москвы. Он предполагает создание каспийского культурно-образовательного кластера, строительство новых дорог и набережных, создание парков, реставрацию объектов культурного наследия и благоустройство Городского острова. Территория, задействованная в проекте, составляет 26,3 тыс. квадратных километров и включает в себя, кроме Астрахани, еще семь муниципальных районов: Володарский, Икрянинский, Камызякский, Красноярский, Лиманский, Наримановский, Приволжский.