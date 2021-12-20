Кабмин утвердил автоматическое продление лицензий в некоторых отраслях в 2022 году

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Правительство России утвердило автоматическое продление лицензий и разрешений в ряде социально значимых отраслей в 2022 году. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба кабмина.

"В 2022 году действие разрешительных документов в ряде сфер и отраслей будет снова продлеваться автоматически. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Речь идет о социально значимых отраслях, в том числе медицине, фармацевтике, а также сфере образования, транспорта, экологии и строительства, сообщили в пресс-службе. "Принятое решение позволит автоматически продлить действие более 10 тыс. лицензий и разрешений", - отметили в кабмине, добавив, что постановление также предусматривает право органов власти при необходимости использовать дистанционные средства контроля при получении, переоформлении и продлении таких документов.

Как подчеркнули в правительстве, инструмент автоматического лицензирования хорошо зарекомендовал себя в последние два года на фоне ситуации с коронавирусом, позволив сократить издержки бизнеса и организаций, связанные с прохождением разрешительных процедур, и минимизировать число контактов с представителями органов власти. Госведомства же получили возможность при выдаче лицензий и иных разрешений сокращать перечень обязательных требований к заявителям, а также проводить выездные проверки дистанционно, отметили в кабмине.