ФСБ обнародовала архивные доклады о создании разведгрупп в годы войны

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. ФСБ России ко Дню работника органов безопасности обнародовала уникальные архивные документы о создании партизанских отрядов и агентуры в тылу противника в годы Великой Отечественной войны управлением НКГБ по Тульской области.

На сайте ФСБ в рубрике "Архивные материалы" опубликованы цифровые копии докладной записки о работе 4-го отдела управления НКГБ по Тульской области (разведка и диверсии за линией фронта) с августа 1941 года по январь 1944 года и доклада о работе отдела с момента освобождения области от немецко-фашистских захватчиков.

В августе 1941 года, как и в других прифронтовых областях, был сформирован 4-й отдел УНКВД (в 1941-1943 годах НКГБ и НКВД были объединены) по Тульской области для создания истребительных батальонов, партизанского движения, разведывательно-диверсионных групп и резидентур в тылу врага. "По линии 4-х отделов территориальных органов безопасности командование Красной армии оперативно получало свежие разведданные о планах германского командования и концентрации сил и средств противника", - отмечается в тексте к документам.

Уже к 15 сентября 1941 года, еще до приближения немецких войск к Туле, было создано 30 партизанских отрядов численностью до 1 тыс. человек и 80 диверсионных групп численностью 350 человек, а также 41 резидентура из 433 агентов. Поскольку мужчины, те, кто с началом войны не ушел в армию, уходили в партизанские отряды и истребительные батальоны (народное ополчение), агентами связи с партизанскими отрядами, диверсионными группами и агентурой становились подростки и женщины. Так, в Туле было подобрано 159 таких агентов - 146 подростков и 13 женщин.

Партизанские отряды

Хотя разные районы Тульской области находились под оккупацией немцев от нескольких дней до нескольких месяцев (Тулу немцам взять не удалось), как отмечается в документах, с приближением немцев число партизанских отрядов росло, в них большое количество составляла молодежь. Так, Героем Советского Союза стал 16-летний Александр Чекалин, который добровольно вступил в партизанский отряд, выполнял разведывательные задания, но из-за предательства был схвачен и после пыток публично повешен в населенном пункте Лихвин. Последними его словами перед казнью были: "Нас много, всех не перевешаете. Победа будет за нами". (С 1945 года Лихвин был переименован в Чекалин и в настоящее время является самым маленьким городом России - прим. ТАСС). Кроме того, отмечается в документах, местные жители как могли поддерживали партизан. Так, 62-летний колхозник из деревни Лишняк завел немцев в глухой лес, где 30 машин завязли в овраге, а сам он был застрелен. А престарелый колхозник вывел лесными тропами 300 бойцов Красной армии, попавших в окружение.

Разведгруппы

Архивные документы описывают, что работа созданных разведывательно-диверсионных групп и агентурных сетей позволила сорвать крупное наступление немцев на Тулу в конце ноября - начале декабря 1941 года. Агентура выявила точные места расположения сил и техники вермахта на Орловском шоссе, включая танки, по которым был нанесен артиллерийский и минометный огонь. А выявление складов горючего и боеприпасов, аэродромных площадок люфтваффе позволяло вести точные авианалеты. Как отмечается в документах, всего в тыл противника было направлено 1 049 агентов, из них 200 - в глубокий тыл на территории Смоленской и Орловской областей. Благодаря их донесениям два-три раза в день составлялись разведсводки командованию фронтов о дислокации войск противника, расположении огневых точек, обнаруженных аэродромах, движении войск.

Разведывательно-диверсионные группы и партизанские отряды, сформированные 4-м отделом УНКВД по Тульской области, действовали не только на оккупированной территории области, но и совершали рейды по тылам противника в Смоленской, Орловской, Курской, Ленинградской областях, Западной Белоруссии, в Харьковской и Сумской областях Украины.

Так, в июле 1942 года через линию фронта в район Псков - Порхов Ленинградской области была переброшена группа из 33 человек, которую возглавляла физорг общества "Динамо" УНКВД Тульской области Катя Жаворонкова. Несмотря на чрезвычайно трудные условия они выполнили поставленные задачи, захватив важные документы и фотосъемки, и уничтожили 27 вагонов с немецкими солдатами и офицерами и 45 вагонов с танками и машинами.

Завербованный бургомистр

Благодаря работе 4-го отдела в Харькове, Брянске, Курске была создана агентура в том числе в гарнизонах так называемой русской освободительной армии (РОА) и полицейских гарнизонах. Так, отмечается в докладной записке начальника отдела, группой, возглавляемой майором госбезопасности Корчагиным, в Харькове был завербован бургомистр 5-го района Харькова - агент "Гуков", имевший обширные связи с украинскими националистами, активными предателями и немецким командованием, а в городе было создано три резидентуры. Корчагин вместе с двумя оперативниками еще в июле 1942 года был переброшен в тыл противника в районе брянских лесов, в октябре 1942 года туда же на парашютах доставили еще 50 человек и в течение восьми месяцев группа работала в тылу врага.

Разведгруппы "Смельчаки", "Кочеты" и "Счастливцы" перебрасывались в Ленинградскую и Орловскую области. В Орловской области благодаря агентурной работе три гарнизона РОА - в Хотимске, Ельне и Родне - с оружием перешли на сторону партизанского отряда.

Переброшенная в октябре 1943 года в район Барановичей Западной Белоруссии группа "Запорожцы" находилась в тылу противника 10 месяцев - вплоть до освобождения Белоруссии. За это время они завербовали 80 агентов, в том числе 28 из РОА и одного из польской националистической организации ОКА, еще пятеро агентов были направлены в Германию для разработки "новой эмиграции". Кроме того, группа "Запорожцы" принимала активное участие в "рельсовой войне", уничтожив 41 эшелон и почти 10 тыс. солдат и офицеров противника.

Истребительные батальоны

После начала войны 4-м отделом УНКГБ создавались и истребительные батальоны из туляков. Во время осады Тулы осенью 1941 года они были сведены в Тульский рабочий полк, который возглавил начальник 4-го отдела. Полк удерживал позиции в течение месяца и отбил несколько крупных танковых атак. А в декабре 1941 года принял участие в освобождении Калуги вместе с Красной армией, влился в нее и воевал на других фронтах. По мере освобождения Тульской области к 1 июня 1942 года было создано 47 истребительных батальонов общей численностью 4 987 бойцов. Ими было задержано 80 старост, 42 полицейских, 43 мародера, 378 дезертиров.

Роль жителей Тульской области, принимавших участие в обороне Москвы на дальних подступах, была отмечена в приказе Сталина от 7 ноября 1942 года, где защитники Тулы названы в одном ряду с защитниками Москвы, Одессы, Севастополя, Ленинграда и Сталинграда.

"Сюрпризы" для немцев

В опубликованных документах говорится, что и после освобождения Тульской области в январе 1942 года еще 1,5 года - до августа 1943 года - она оставалась фронтовой областью. На случай нового вторжения готовились планы мероприятий - эвакуации оборудования оборонных предприятий, создания агентурной сети, создания в лесах трех районов авиапосадочных площадок для переброски разведывательно-диверсионных групп, "агентурной дороги" от Мценска в Орловской области до подмосковного Серпухова с явочными адресами. В документах говорится и о "сюрпризах" для немцев в общественных зданиях Тулы и Калуги на случай нового вторжения. Всего было приготовлено 10 "сюрпризов" с применением 65 тонн взрывчатки. К моменту написания доклада в августе 1945 года "сюрпризы" были извлечены, а взрывчатка передана на армейские склады, говорится в докладной записке начальника отдела УНКГБ по Тульской области подполковника Н. И. Соколова о работе 4-го отдела с августа 1941 года по январь 1944 года.