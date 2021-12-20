Школьники, учителя и родители приняли участие в проекте "Урок цифры" около 3 млн раз

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Школьники, учителя и родители около 3 млн раз приняли участие в проекте для ранней профориентации и развития цифровых навыков "Урок цифры" от VK. Об этом сообщили в пресс-службе компании в понедельник.

"Просветительский проект для ранней профориентации и развития цифровых навыков "Урок цифры" от VK прошли порядка 3 млн раз школьники, педагоги и родители из более чем 130 стран. За время проекта ребята и взрослые смогли познакомиться со всеми этапами разработки компьютерных игр и профессиями, задействованными в этом процессе. "Урок цифры" про разработку игр организован АНО "Цифровая экономика" и экосистемой VK при поддержке Минцифры России и Минпросвещения России", - говорится в сообщении.

Среди регионов РФ активнее других в "Уроке цифры" по разработке игр участвовали учащиеся из Белгородской области (183 663), Самарской области (148 702), Московской области(148 972), Пермского края (115 423), Омской области (115 132), Краснодарского края (98 629), Свердловской области (90 954), Оренбургской области (86 722), Новосибирской области (85 404) и Челябинской области (67 322). Кроме того, в проекте также приняли активное участие школьники из Казахстана, Белоруссии, США, Армении, Украины, Азербайджана, Австрии, Таджикистана, Абхазии и Молдавии. В компании добавили, что наибольшую популярность проект приобрел среди учащихся седьмых, восьмых и девятых классов. Также свыше 30 тыс. взрослых прошли его вместе со своими детьми.

"Индустрия видеоигр - одна из самых привлекательных для молодой аудитории. Школьникам любопытно узнать, как создается мир видеоигр, какие профессиональные навыки разработчиков стоят за созданием увлекательных сценариев и спецэффектов. "Уроки цифры" показывают, что государство и крупные ИТ-компании говорят на одном языке с молодежью и способны поддерживать интерес школьников для их личного развития и создания новых цифровых проектов", - приводятся в сообщении слова директора департамента координации программ и проектов Минцифры РФ Татьяны Трубниковой.

Директор по связям с вузами VK Сергей Марданов отметил растущий интерес к "Уроку цифры", а также назвал задачей проекта помощь школьникам в выборе будущей профессии.

"С помощью тренажеров "Урока цифры" от VK можно было попробовать свои силы в качестве программиста, художника, аниматора, гейм-дизайнера, тестировщика, узнать о том, какие бывают жанры, словом, пройти весь процесс создания игры, от зарождения идеи до выпуска. То, что в проекте приняло участие более 3 млн школьников, говорит о том, что мы угодили и детям, и учителям, чему очень рады", - подчеркнул гендиректор АНО "Цифровая экономика" Евгений Ковнир. В свою очередь директор департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения РФ Андрей Горобец отметил, что проект помогает школьникам лучше ориентироваться в мире ИТ-профессий.

О проекте

Образовательный проект для школьников "Урок цифры" стартовал в декабре 2018 года по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО "Цифровая экономика". Проект позволяет школьникам развить цифровые компетенции, помогает им определиться с профессией. В 2021 году урок о разработке игр подготовлен при поддержке проектов экосистемы VK - международного бренда My.Games в лице пензенской студии разработки мобильных игр Bit.Games, образовательной платформы Учи.ру и облачной платформы VK Cloud Solutions.