В Якутске заболеваемость ковидом снизилась на 30%

ЯКУТСК, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Якутии по итогам последней недели отмечают в столице региона снижение заболеваемости ковидом на 30%, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В республике наблюдается улучшение ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, мы должны добиться того, чтобы эта тенденция стала постоянной. По итогам последней недели, заболеваемость ковидом по городу Якутску и ряду районов снизилась практически на 30%, но в тех районах, где показатели вакцинации ближе к 65%, состояние все еще остается пограничным. Республиканскому оперштабу необходимо обеспечить соблюдение санитарных норм и действующих ограничений в местах массового скопления людей", - приводятся слова главы региона Айсена Николаева.

За последние сутки выявлено 77 новых случаев заболевания ковидом, из них 48 - в Якутске. Первый компонент вакцины от коронавируса получили 71,6% взрослого населения региона.

"Сегодня у нас впервые с апреля двузначное число заболевших - 77. Это, конечно, хорошая динамика, причем по городу Якутску она меня очень радует. <..> Я еще буду с коллегами советоваться, с руководством Роспотребнадзора, с оперштабом, - может быть, мы какие-нибудь ограничения до конца недели будем снимать в связи с тем, что все-таки эпидситуация по республике значительно улучшилась", - сообщил в понедельник в ходе встречи со СМИ Николаев.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за все время пандемии в регионе зарегистрировано 74 725 случаев заражения коронавирусом, 69 788 человек выздоровели, умерли 1 750.