Снег и ветер до 20 м/с прогнозируют в Крыму до 24 декабря

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Синоптики предупредили о снегопадах и усилении ветра до 20 м/с, а также понижении температуры воздуха до минус 15 градусов в Крыму до пятницы, 24 декабря, сообщается в понедельник на сайте ГУ МЧС по республике.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением арктического холодного фронта днем 20 декабря, в течение суток 21 декабря в Крыму ожидаются мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололедица; усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, 21-22 декабря порывы до 25 м/с. 22, 23 и 24 декабря ночные температуры резко понизятся до 10-15 градусов мороза, дневные - до трех-восьми градусов мороза", - говорится в сообщении.

Накануне экстренное ведомство предупредило о дождях со снегом и усилении ветра до 20 м/с в Крыму в понедельник.

Рекомендуется воздержаться от выхода в море, горы и на набережные. Существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

На Крым в конце ноября - начале декабря дважды обрушивался ураган. Пострадали пять человек, в Ялте затонула яхта. В ночь на 1 декабря ветер сопровождался снегопадом, при этом обошлось без пострадавших. Оба раза в регионе происходили многочисленные отключения электроэнергии.