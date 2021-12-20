Жителей самого северного села Красноярского края обеспечили чистой водой

КРАСНОЯРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Жителей одного из самых отдаленных населенных пунктов Красноярского края - села Хатанга на Таймыре - обеспечили чистой водой, здесь построили современную станцию водоочистки. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края Евгений Гаврилов.

Ранее в Хатанге, где проживают более 2,6 тыс. человек, обеспечивали водой с помощью открытого водозабора без очистки. Вода здесь не проходит необходимый уровень очистки и не соответствует нормативным требованиям по качеству.

"В самом северном селе Красноярского края завершили строительство станции очистки воды. Строительство станции шло в течение двух лет. Работы выполнялись по федеральному проекту "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда". На эти цели из бюджетов всех уровней направили 72,6 млн рублей", - сообщил Гаврилов.

На станции вода будет проходить несколько степеней очистки, вплоть до ультрафиолетовой. Мощность станции будет 3,2 тыс. кубометров в сутки.

"Это первый объект по федеральному проекту "Чистая вода", выполненный на территории Крайнего Севера", - подчеркнул Гаврилов.

Хатанга - село на востоке Таймырского полуострова, расположено на одноименной реке.