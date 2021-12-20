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В горных районах Сочи прогнозируют сход лавин

Все городские службы находятся в режиме повышенной готовности

СОЧИ, 20 декабря. /ТАСС/. Сход лавин в горных районах Сочи прогнозируется в ближайшие два дня, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Краснодарскому краю в понедельник.

"В период с 20 декабря до 22 декабря в горах города Сочи выше 1 000 метров над уровнем моря лавиноопасно", - говорится в распространенном сообщении.

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю просит соблюдать меры безопасности, в частности не выходить в горы в снегопад и непогоду.

Ранее в ГУ МЧС сообщали, что в предгорьях ожидается дождь со снегом, местами прогнозируется налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица, в горном кластере ожидается сильный снег.

Все городские службы находятся в режиме повышенной готовности.

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