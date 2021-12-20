В Киевском костеле святого Николая начались восстановительные работы после пожара

Внутри помещения идет подготовка к обустройству лесов, чтобы очистить стены от сажи. Пол защищен специальной черной пленкой, впрочем, его тоже планируют отремонтировать. С центрального входа в костел можно и не заметить последствий пожара, если бы не оградительный забор и забитая ДСП-плитой входная дверь в кассу здания, где сейчас размещается Национальный дом органной и камерной музыки.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в своем Telegram-канале сообщил, что работы будут продолжаться до конца января 2022 года. До этого времени, по его словам, специалисты должны отремонтировать полы, провести монтаж оконных конструкций, очистить поверхности, отремонтировать систему электроснабжения, освещения и пожаротушения и установить защитные сетки.

"Оценочная стоимость ликвидации последствий пожара составляет 19,5 млн гривен (примерно $720 тыс.). Деньги на восстановление костела предоставили благотворители - граждане Украины и бизнес", - отметил Ткаченко. По его словам, из собранных средств оплачивалось проведение обследования здания после пожара и экспертиза проектно-сметной документации. Предполагается провести и реставрационные работы фасада костела. По заверению министра, деньги на этот этап уже есть.

Ткаченко сообщил, что для реставрации применят технологию бережной очистки поверхности хрупких элементов декора, разработанную в Германии. По его словам, немецкая технология, используемая специалистами, позволяет глубоко очищать без механического воздействия на лепнину, керамику, мрамор, природный камень, гипс, полированное дерево. "Эту же технологию использовали для реставрации достопримечательностей в Германии, Франции, Великобритании, Бельгии, США, Канаде, Швейцарии, Португалии и Испании. Все необходимые компоненты очистительной смеси производитель передал костелу святого Николая бесплатно", - подчеркнул Ткаченко.

Для спасения костела при министерстве культуры и информационной политики создана рабочая группа, куда вошли представители ведомства, Госискусств, римско-католической общины, бизнеса, Национального дома органной и камерной музыки. Предполагается до 1 июня 2022 года передать костел в постоянное пользование Римско-католической церкви.

Костел и Дом органной музыки

Возгорание возникло вечером 3 сентября на первом и втором этажах органного зала костела, а затем распространилось на кровлю здания. В 23:26 пожар был ликвидирован. Причиной происшествия стало короткое замыкание в уникальном духовом органе. С начала 1980 годов здание после ремонта превратили в Национальный дом органной и камерной музыки, и специально для него был заказан орган производства чешской фирмы Rieger-Kloss. Его стоимость в современных ценах, по некоторым сообщениям, оценивают до €1,5 млн. Он сделан из металла и дорогих пород дерева. При конструировании органа мастера пытались приблизить его внешний вид к архитектурному стилю самого костела, что объединило уникальную архитектуру с инструментом. Орган имел широкую тембровую палитру, на нем исполняются произведения разных стилей и направлений.

По информации Минкультуры, сейчас идет согласование с производителем для разработки максимально релевантной замены инструмента. Как сообщила ранее пресс-служба ведомства, в Киеве до 2023 года построят "Дом музыки". В новое помещение из костела переместят и Дом органной и камерной музыки.

Николаевский костел был построен в конце XIX - начале XX веков известным архитектором Владиславом Городецким в неоготическом стиле. В советское время здание было закрыто и использовалось как служебные помещения, а на башнях костела развесили антенны системы глушения "вражеских" радиостанций. Возрождение церковной жизни Римско-католической общины началось в конце 80-х годов XX века. С 1992 года в храме начали регулярно проводиться богослужения, чередующиеся по договоренности с концертной деятельностью Дома органной музыки. Однако само здание, внесенное в список сооружений, не подлежащих возвращению религиозным объединениям, принадлежит государству. 25 июня 2001 года костел посетил папа римский Иоанн Павел II.