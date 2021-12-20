Москалькова поддержала законопроект об ужесточении наказания за пытки

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддерживает законопроект, направленный на ужесточение наказания для представителей власти за пытки. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба омбудсмена.

"Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова поддерживает инициативу сенаторов и депутатов", - сообщает пресс-служба омбудсмена. "Стоит отметить, что законодатели учли представленные ранее федеральным омбудсменом предложения в законопроект. Вместе с тем некоторые его положения представляется целесообразным уточнить при его доработке ко второму чтению", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, омбудсмен "многократно поднимала тему пыток в связи с резонансными событиями в уголовно-исполнительной системе, произошедшими в Саратове, Иркутске и Кирове". "С 2019 года при уполномоченном создана рабочая группа по подготовке предложений о внесении изменений в действующее законодательство, устанавливающее уголовную ответственность за пытки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в докладе о деятельности уполномоченного за 2019 год были даны рекомендации, устанавливающие уголовную ответственность за пытки. "В докладе уполномоченного за 2020 год также звучала тема пыток, а в 2018 году в Комитет ООН против пыток был направлен альтернативный доклад федерального омбудсмена по данной проблеме", - сообщает пресс-служба омбудсмена.

В понедельник главы комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли на рассмотрение палаты законопроект о расширении понятия "пытки" и усилении наказания за их применение. Документ позволит привлекать к ответственности за пытки в том числе и сотрудников ФСИН России, а не только следователей или лиц, проводящих дознание, как это предусмотрено в нынешней редакции УК РФ. Кроме того, законопроектом усиливается ответственность за пытки, проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний или запугивания. По словам Крашенинникова, "теперь такие преступления наказываются лишением свободы до 12 лет, а это переводит их в разряд особо тяжких".