Высота сугробов в Москве достигла 25 см

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Высота снежного покрова в Москве на базовой метеостанции ВДНХ составляет 25 см, что на 10 см больше нормы. Об этом в понедельник в Instagram сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Зима наступает по всем фронтам, и сугробы в Москве продолжают расти. В результате циклонической деятельности высота снежного покрова на базовой метеостанции ВДНХ к 09:00 20 декабря составила 25 см, это на 10 см больше нормы и соответствует климатическим показателям 10 января", - написал синоптик, напомнив, что рекорд по снежному покрову для этого дня принадлежит 1919 и 1941 годам, когда сугробы были высотой 34 см.

Тишковец также рассказал, что на другой столичной метеостанции - Тушино - высота сугробов составляет 31 см, а в центре столицы - на Балчуге - 24 см.

По словам синоптика, в Подмосковье самыми снежными районами остаются Павловский Посад (30 см) и Черусти (34 см).

"Рост снежного покрова продолжится, и через неделю ожидается прибавка в 7-9 см", - добавил Тишковец.