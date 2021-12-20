Школа в ХМАО планирует создать первый в России музей разведчика Алексея Ботяна

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 декабря. /ТАСС/. Первый в России музей советского разведчика полковника Алексея Ботяна планируют создать в средней общеобразовательной школе № 1 в городском поселении Белый Яр Сургутского района (Ханты-Мансийский автономный округ). Об этом 20 декабря, в День работника органов безопасности Российской Федерации, сообщила ТАСС директор школы Татьяна Соколова.

"У нас в планах к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году создать первый в России полноценный музей Алексея Ботяна. К этому сроку у нас появятся новые площади, где и планируется разместить музей с полноценной экспозицией. Сейчас мы собираем материал о нем", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в музее планируется представить личные вещи разведчика, его фотографии, архив, стилизованные экспозиции времен Великой Отечественной войны. В частности, один из разделов планируется посвятить спортивным достижениям Ботяна. Соколова отметила, что в настоящее время в школе действует посвященная разведчику экспозиция, которая появилась несколько лет назад. "Ранее нашему школьному военно-патриотическому клубу "Братство" по инициативе районной администрации было присвоено имя Ботяна, после чего начался полноценный сбор материалов о нем. В результате в школе появилась данная экспозиция", - напомнила она.

Собеседница агентства пояснила, что ранее ученики школы приезжали в Москву в гости к Ботяну, беседовали с ним, интересовались его жизнью. Разведчик поведал о боевом пути в годы Великой Отечественной войны, а также о том, как удалось спасти польский город Краков в январе 1945 года от уничтожения гитлеровцами. Кроме того, после смерти Ботяна ученики школы два раза побывали в Москве, беседовали с его дочерью, посетили могилу разведчика, где кадеты школы стояли в почетном карауле. Соколова добавила, что поддержку и содействие школе в работе по сохранению памяти о Ботяне оказывает пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Биографическая справка

Ботян родился 10 февраля 1917 года и встретил войну в 1939 году, командуя зенитным орудием в польской армии. В октябре 1939 года получил гражданство СССР. Участвовал в обороне Москвы, с января 1943 года принимал участие в "рельсовой войне" - уничтожении коммуникаций и линий связи в тылу противника, затем в составе партизанской группы прошел с боями по территории Украины, Белоруссии, Польши и Чехословакии. В январе 1945 года "лейтенант Алеша" (так прозвали Алексея Ботяна местные жители) совершил то, что считал главным достижением в жизни. Ему удалось узнать о замысле фашистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец. Это должно было остановить наступление советских войск, Краков был бы разрушен и затоплен. Группа Ботяна сумела взорвать склад взрывчатки в Ягеллонском замке в городе, сорвав эти планы.

После войны Ботян остался работать во внешней разведке в качестве разведчика-нелегала. Десятого мая 2007 года полковнику в отставке Ботяну было присвоено звание Героя России "за мужество и героизм, проявленные в ходе освобождения польского города Кракова и предотвращение уничтожения его немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". Алексей Ботян умер 13 февраля 2020 года.