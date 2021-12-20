Авиасообщение между Астраханью и Элистой откроют 11 января

АСТРАХАНЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания Utair с 11 января начинает полеты из Астрахани в Элисту, республиканский центр Калмыкии, сообщила в понедельник пресс-служба аэропорта Астрахани.

"В 2022 году из астраханского аэропорта авиакомпания Utair открывает полетную программу в Элисту. Выполнение рейсов запланировано с 11 января 2022 года и до конца осенне-зимнего периода - до 26 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

Рейсы будут по вторникам и субботам. Вылет из Астрахани - в 16:30 по местному времени, прилет из Элисты - в 19:20, время в пути 1 час. На маршруте задействованы самолеты ATR-72-500 вместимостью 70 кресел. Билеты уже в продаже на сайте Utair. Стоимость билета в одном направлении - от 1 158 рублей (тариф "Минимум": 1 место ручной клади габаритами 40x30x20 см и весом до 5 кг).

Международный аэропорт Астрахань имени Б. М. Кустодиева (группа "Новапорт холдинг") - системообразующее предприятие авиатранспортного комплекса области. Пассажиропоток в 2021 году составил около 700 тыс. человек, что на треть больше показателя доковидного 2019 года. Самые востребованные направления: Москва, Петербург, Краснодар, Сочи и Минводы. В этом году из Астрахани были открыты новые прямые рейсы - в Ереван, Душанбе, Худжанд, Челябинск, Пермь, Ош, Бишкек, Куляб, было совершено несколько чартеров в Дубай, Шарм-эш-Шейх и Каир.