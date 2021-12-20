Причинение нравственных страданий могут приравнять к пыткам

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Законопроект об ужесточении наказания за пытки со стороны сотрудников правоохранительных органов предусматривает, что под данными действиями подразумевается причинение не только физических, но и нравственных страданий, направленных на получение сведений, признаний или на запугивание. Документ размещен в думской электронной базе.

Статья 286 Уголовного кодекса РФ о превышении должностных полномочий дополняется примечанием, согласно которому под пыткой "понимается любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное". Целью пыток может служить получение от этого или от третьего лица сведений или признаний, наказание за действие, которое совершил потерпевший или третье лицо или в совершении которого он подозревается.

Также пытки, согласно тексту, могут быть направлены на запугивание или принуждение. "Не является пыткой причинение боли или страданий, которые возникают лишь в результате законных санкций, неотделимы от этих санкций или вызываются ими случайно", - сказано в законопроекте.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и его первый заместитель Владимир Полетаев в понедельник внесли в нижнюю палату законопроект об ужесточении наказания за применение пыток. Он в том числе позволяет привлекать за это к ответственности и сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, а не только следователей или лиц, проводящих дознание.

Пытки будут караться лишением свободы на срок до 12 лет, данное преступление будет считаться особо тяжким.